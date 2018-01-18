В Китае водитель автобуса чудом спас пассажиров

В Китае водитель автобуса спас 15 пассажиров, остановившись на дороге за секунды до обвала огромной груды камней. Об этом сообщает ТСН.

Мужчина заметил, что на пути автобуса лежит куча камней, и затормозил, чтобы выяснить, дорога безопасна. В тот же миг с горы упали два огромных камня, которые повредили и дорогу, и нос автобуса, – говорится в сообщении.

В результате инцидента никто из людей не пострадал. Водитель за свою быструю реакцию получил премию.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Британии полицейский сумел удержать от падения с моста фургон, в кабине которого застрял водитель. Мужчина держал машину около 15 минут, удерживая ее от раскачивания на ветру.

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Источник: korrespondent.net