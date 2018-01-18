В Краматорске погиб наблюдатель ОБСЕ

В четверг, 18 января, в Краматорске Донецкой области погиб наблюдатель СММ ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ агентству Интерфакс-Украина.

Как сообщается, наблюдатель ехал в такси.

"СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия", - рассказали в агентстве.

Ранее российские СМИ со ссылкой на ОРЛО сообщали, что в Краматорске погиб представитель СММ ОБСЕ в Украине Виталий Зара.

Ранее сепаратисты не пустили ОБСЕ к Донецкой фильтровальной станции.

Напомним, ранее в ОБСЕ сообщили, что сепаратисты резко увеличили количество обстрелов в районе Донецкой фильтровальной станции.

Источник: korrespondent.net