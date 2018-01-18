В Краматорске погиб наблюдатель ОБСЕ

В четверг, 18 января, в Краматорске Донецкой области погиб наблюдатель СММ ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ агентству Интерфакс-Украина.
Как сообщается, наблюдатель ехал в такси.
"СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия", - рассказали в агентстве.
Ранее российские СМИ со ссылкой на ОРЛО сообщали, что в Краматорске погиб представитель СММ ОБСЕ в Украине Виталий Зара.
Ранее сепаратисты не пустили ОБСЕ к Донецкой фильтровальной станции.
Напомним, ранее в ОБСЕ сообщили, что сепаратисты резко увеличили количество обстрелов в районе Донецкой фильтровальной станции.
Источник: korrespondent.net
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