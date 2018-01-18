Порошенко встретится с главой МВФ в Давосе

Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард планируют встретиться на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом сообщил пресс-секретарь МВФ Джерри Райс, сообщает Радио Свобода.

"Лагард и президент Порошенко планируют встретиться в Давосе. Я думаю, они обсудят прогресс реформ в Украине, в частности, тех, которые проложат путь к завершению пересмотра программы", – сказал он.

Напомним, форум в Давосе будет проходить 23-26 января.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее МВФ раскритиковал пенсионную реформу в Украине, потребовав внести в нее ряд изменений.

Также МВФ критиковал законопроект об Антикоррупционном суде. Фонде считают, что некоторые положения этого законопроекта противоречат обязательствам Украины в рамках программы EFF и рекомендациям Венецианской комиссии.

В МВФ рассказали о главных рисках украинского Госбюджета-2018

Источник: korrespondent.net