Ураган в Европе: количество погибших выросло до 10

Не менее десяти человек погибли в результате урагана Фридерике, который свирепствует в ряде европейских стран.

По последним данным, шесть человек погибли в Германии, еще двое – в Нидерландах и по одному – в Бельгии и в Италии. Еще несколько десятков человек были травмированы.

Чаще всего причиной несчастных случаев становились упавшие деревья и различные предметов с домов.

Также ураган привел к масштабным транспортным проблемам в ФРГ, Бельгии, Нидерландах, Великобритании и Италии.

В Нидерландах во второй половине четверга был полностью приостановлено движение воздушного и железнодорожного транспорта. В Германии с 16:00 по местному времени по всей стране остановлены поезда дальнего следования. В ряде федеральных земель отменено также региональные железнодорожные пассажирские перевозки. Ураган привел к проблемам в работе ряда немецких аэропортов.

В северной части Великобритании и Северной Ирландии за сильных снегопадов парализованы дороги, в результате чего десятки автомобилистов оказались заблокированными на заметенных снегом дорогах. Также из-за сильных порывов ветра и падения деревьев в стране были повреждены линии электропередач.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее стало известно о двух погибших в Нидерландах. В некоторых местах скорость ветра достигла 160 км/ч.

Украинская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net