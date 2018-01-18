Москва о законе по Донбассу: Подготовка к войне

Принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса "чревато опасной эскалацией". Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"К сожалению, мы являемся свидетелями создания ситуации, чреватой опасной эскалацией в Украине с непредсказуемыми последствиями для всеобщего мира и безопасности", – говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что принятие закона "удивительным образом совпало" по времени с анонсированным в Вашингтоне решением о готовности США поставить в Украину летальные вооружения.

"С момента одобрения в первом чтении этот документ, хотя и подвергся определенным коррективам, но сохранил главную нацеленность – законодательно подтвердить линию Киева на решение "проблемы Донбасса" силовым путем", – говорится в сообщении.

Российские дипломаты пришли к выводу, что "фактически Киев пытается снять с себя всю ответственность за те разрушения и страдания, которые приносят народу бездумные действия властей Украины, и переложить вину на Россию".

"Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя", – резюмировали в ведомстве Сергея Лаврова.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.

Президент Петр Порошенко считает, что принятый закон поможет вернуть Украине оккупированные территории политико-дипломатическим путем.

Источник: korrespondent.net