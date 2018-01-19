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19. 01. 2018

Россия утилизирует крупнейшие в мире подлодки

 
Две самые большие в мире атомные подводные лодки проекта 941 (шифр Акула) Архангельск и Северсталь будут утилизированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.
 
"В отношении двух АПЛ Северсталь и Архангельск принято решение об их утилизации. Дальнейшая их эксплуатация нерентабельна. Они уже выведены из боевого состава ВМФ России. Росатом их утилизирует после 2020 года", – сказал источник.
 
Сейчас в составе ВМФ России остается единственная АПЛ проекта 941У Дмитрий Донской, на которой ранее испытывалась баллистическая ракета Булава.
 
АПЛ проекта 941 – самая большая в мире атомная подводная лодка, полное водоизмещение – 49,8 тыс. тонн, длина – 172 м, ширина – 23,3 м. Всего было построено шесть таких крейсеров. Дмитрий Донской стал головным кораблем в серии. 
 
Индия запустила проект по созданию шести атомных подлодок
 
Ранее сообщалось, что Россия начала строить три подлодки.

Источник: korrespondent.net

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