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19. 01. 2018

В США разбился вертолет с политиками из Зимбабве

В американском Хьюстоне разбился вертолет с политиками из Зимбабве на борту. Об этом в четверг, 18 января, сообщили в пресс-службе служба полиции Нью-Мексико.

Согласно сообщению, в результате происшествия, погибли пять человек, среди которых представитель зимбабвийской оппозиции Рой Беннетт и его жена Эйлин. Всего на борьу было шесть человек, одному удалось выжить.

Федеральное управление авиации прибудет на место аварии для выяснения причин. Авария произошла в горной местности вечером 17 января, но вертолет был обнаружен только в четверг. Это был частный вертолет Huey, причины ЧП не установлены.

Как сообщалось, в Колумбии во вторник, 16 января, разбился военный вертолет Ми-17, в результате чего погибли десять человек.

Источник: korrespondent.net

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