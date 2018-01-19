В России девятиклассник с топором устроил в школе бойню

В Улан-Удэ (Бурятия, Россия) в пятницу, 19 января, девятиклассник пришел в школу с топором и ножом и устроил там бойню. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное управление СК.

По предварительным данным, девятиклассник с топором напал на учеников седьмого класса, а затем устроил пожар в классе, облив его воспламеняющейся жидкостью. В результате атаки пострадали три школьника и учитель.

"Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются", — говорится в сообщении. Следователи также дадут правовую оценку действиям работников учебного заведения.

Сообщается также, что нападавший пытался зарезаться, но это у него не получилось.

Как сообщалось, в пермской школе произошла резня, в которой пострадали 12 человек.

Источник: korrespondent.net