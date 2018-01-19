Спецслужбам США разрешили следить за иностранцами без постановления суда

В США Сенат Конгресса в четверг, 18 января, продлил на шесть лет срока действия федерального закона о контроле за деятельностью иностранных разведывательных служб. В документе говорится, что в течение года без постановления суда спецслужбы могут вести наблюдение за иностранными организациями и физическими лицами за пределами страны, если это отвечает интересам национальной безопасности.

За это решение проголосовали 65 законодателей, против - 35. Утвержденный в Палате представителей документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

Американским спецслужбам разрешен сбор данных, связанный с электронной почтой. Если в подобные контакты вовлечены американцы, в ряде случаев нужно получить ордер не позднее, чем через 72 часа после начала наблюдения.

Отмечается, что группа демократов и республиканцев в Конгрессе США добивалась внесения изменений в этот закон.

Инициаторы поправки настаивали, чтобы Федеральное бюро расследований обращалось за специальным разрешением, прежде чем запрашивать в базе собранных данных информацию на граждан США, которые поддерживают электронную корреспонденцию с иностранцами. Но предложение отклонили.

Напомним, в секретном докладе Агентства национальной безопасности США (АНБ) утверждалось, что российская военная разведка осуществила кибератаки на поставщиков программного обеспечения для выборов за несколько дней до голосования в США.

Источник: Русская служба DW.

Источник: korrespondent.net