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19. 01. 2018

Канада больше не сможет расширять санкции против КНДР – СМИ

Канада в ближайшее время больше не сможет вводить санкции против Северной Кореи, поскольку исчерпала варианты своих действий. Об этом сообщает CBC News.

"Когда речь идет о разработке новых санкций против Северной Кореи, то Канада почти исчерпала варианты своих действий", - говорится в статье.

Издание утверждает, что у Канады не осталось места для маневров, поскольку и так ввела весомые меры.

Сейчас в Канаде действует почти полный запрет на торговлю, в том числе оружием с КНДР. Некоторые исключения делаются только для оказания гуманитарной помощи.

Напомним, Канада несколько дней назад ужесточила санкции против Северной Кореи, запретив своим гражданам предоставлять финансовые услуги КНДР и ее гражданам, а также арестовали имущество и денежные активы Северной Кореи на своей территории.

Источник: korrespondent.net

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