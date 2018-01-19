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19. 01. 2018

Назарбаев и Трамп обсудили минские переговоры по Донбассу

Во время встречи президентов США Дональда Трампа и Казахстана Нурсултана Назарбаева поднимался вопрос переговоров по Донбассу, которые проходят в Минске. Об этом рассказал в четверг, 18 января, Назарбаев по итогу переговоров с американским президентом, сообщает Интерфакс.

"Мы говорили о том, что Минск-1 застопорился, в тупике, нужен Минск-2. Он говорит: "Давай в другом месте". Я говорю: "Давайте", – сообщил Назарбаев на пресс-конференции.

Очевидно, президент Казахстана перепутал цифры, поскольку сейчас этап переговоров в столице Беларуси и носит название "Минск-2".

Назарбаев также отметил, что ситуация на Донбассе зашла в тупик и выходом может послужить введение миротворцев.

"Минские договоренности зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить на Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию", – сказал Назарбаев.

Напомним, США призвали Россию вернуть своих представителей в Совместный центр по контролю и координации на Донбассе.

Источник: korrespondent.net

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