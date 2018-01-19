Российские хакеры распространяли фейки о министре обороны Литвы

Российские хакеры взломали литовский сайт tv3.lt, на котором разместили фейковую новость о министре обороны Литвы Раймундасе Кароблисе. Об этом в четверг, 18 января, сообщает портал Delfi.

Главный редактор сайта Артурас Анужис сказал, что сайт взломали в 19:15, а уже через девять минут появилась фейковая новость. С сайта ее убрали спустя пять минут.

В статье была представлена ​​вымышленная история о том, что якобы Кароблис приставал к журналисту Žinių radijаs Ридасу Ясюленису и признался в том, что является геем.

Статья была написана на довольно правильном литовском языке, в ней сказано, что, кроме Ясюлениса, еще восемь дипломатов анонимно рассказали о домогательствах со стороны Кароблиса.

Пресс-секретарь главы Минобороны Вита Раманаускайте назвала этот инцидент "еще одним доказательством того, что мы живем в условиях информационной войны и любой человек может стать объектом фейковых новостей".

"В условиях информационной войны организации должны еще больше внимания уделить кибербезопасности. Будет проведено расследование", - сказала она.

По предварительным данным, по IP-адресу установили, что сайт взломали через компьютер, установленный в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось, Департамент миграции Литвы в понедельник, 15 января, обнародовал список из 49 россиян, которым из-за нарушения прав человека и отмывания денег запрещен въезд в Литву.

Россия пообещала ответить Литве на опубликованный так называемый список Магнитского, называя эти действия со стороны Вильнюса "откровенно русофобскими".

Напомним, ранее российских хакеров заподозрили в подготовке атак на ряд сайтов антидопинговых агентств.

Источник: korrespondent.net