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19. 01. 2018

Тиллерсон обсудит с европейскими лидерами ситуацию в Украине

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует на следующей неделе посетить ряд европейских стран, где обсудит ситуацию в Украине. Об этом рассказала журналистам на брифинге 18 января спикер Госдепартамента Хизер Нойерт, сообщает УНИАН.

"Государственный секретарь Тиллерсон посетит Лондон, Париж, Варшаву, а также Давос в период 21–27 января", – рассказала Нойерт.

Она отметила, что 21 января госсекретарь встретится в Лондоне с министром иностранных дел Борисом Джонсоном и советником по вопросам национальной безопасности Марком Седвиллом.

23 января Тиллерсон встретится с руководством Франции, а с 24 по 26 января присоединится к делегации во главе с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

26 января глава Госдепартамента посетит Варшаву.

Напомним, по словам Тиллерсона, отношения США и РФ зависят от Украины.

Источник: korrespondent.net

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