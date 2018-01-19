Порядок на Крещение будут охранять 12 000 полицейских

Обеспечивать правопорядок в местах богослужений на Крещение будут 12 000 правоохранителей. Об этом в Facebook сообщает Национальная полиция.

"По случаю религиозного праздника по всей территории страны сегодня, 19 января, запланированы мероприятия почти в 12 тысячах храмов и на 1,3 тысячи водоемов. К обеспечению безопасности граждан в местах богослужений привлечены дополнительные силы полиции", - сказано в сообщении.

Ожидается, что участие в мероприятиях примут более 2,7 млн человек.

Наибольшее количество массовых мероприятий состоится во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

К обеспечению общественной безопасности привлечено около 12 000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

В частности, в Киеве праздничные мероприятия пройдут в 118 культовых сооружениях, ожидается, что участие в них примут более 12 000 человек.

Публичный порядок и безопасность в местах богослужений и рядом с культовыми сооружениями будут обеспечивать более 300 полицейских и бойцов Нацгвардии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Крещение обустроят десять локаций в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах, на которых будут дежурить спасатели и работать медпункты.

Источник: korrespondent.net