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19. 01. 2018

В Таиланде по обвинению в торговле наркотиками задержали украинку

Полиция Таиланда арестовала гражданку Украины и ее спутника из России по подозрению в торговле наркотиками. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает The Nation.

В полиции Пхукета заявили, что мужчину задержали в одном из пабов при попытке сбыть наркотические средства. В его телефоне правоохранители обнаружили также фото девушки на фоне большого количества наркотиков, оказавшийся его сообщницей.

При проведении обыска по их месту жительства полицейские обнаружили одну таблетку экстази, 14,44 г кокаина и 16,66 г марихуаны.

Полиция также назвала имена задержанных – 22-летняя Владислава Березина и 27-летний Виктор Двинский.

Украинская сторона задержание девушки пока не подтверждает.

По данным СМИ, в Таиланде действует жесткое законодательство относительно продажи и распространение наркотиков, в отдельных случаях предусматривающее смертную казнь.

Напомним, ранее в России полиция задержала украинку по подозрению в торговле синтетическими наркотиками.

Источник: korrespondent.net

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