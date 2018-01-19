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19. 01. 2018

На Волыни рейсовый автобус застрял на ж/д путях

В Киверцовском районе Волынской области возле села Дерно международный рейсовый автобус с 53 пассажирами застрял на путях железнодорожного переезда. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, к аварийно-спасательным работам были привлечены 3 единицы крупногабаритной специальной пожарно-спасательной техники.

Cмотрите фотогалерею: На Волыни рейсовый автобус застрял на ж/д путях

"В 1:37 сотрудники ГСЧС с помощью тросов отбуксировали автобус с железнодорожного переезда и установили на безопасном участке автодороги, после чего он продолжил движение по маршруту", - сказано в сообщении.

Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет. Последствия ДТП не повлияли на расписание движения поездов.

Напомним, в Калиновке Винницкой области поезд столкнулся с пассажирским автобусом.

Источник: korrespondent.net

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