В Британии депутат заснул на дебатах о Brexit

Депутат от Консервативной партии Великобритании Десмонд Свейн заснул во время дебатов о Brexit, которые транслировались в прямом эфире. Видео с задремавшим депутатом опубликовал телеканал Sky News.

На кадрах видно, как Свейн дремлет под монотонный выступление проевропейского члена парламента Кена Кларка, который представлял доклад по Brexit. В тот момент, когда коллега в очередной раз повысил голос, консерватор проснулся и сделал вид, что внимательно слушает выступление.

Позже Свейн извинился за этот инцидент и объяснил, что ежедневно просыпается в 5.30, чтобы покататься на велосипеде и проплыть четверть мили в бассейне, поэтому на заседании устал.

Ранее президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассмешил журналистов реакцией на неожиданный телефонный звонок во время пресс-конференции.

Источник: korrespondent.net