За год украинское гражданство получили почти 1000 человек

Президент Петр Порошенко в прошлом году принял в гражданство Украины 969 иностранцев, среди которых больше всего сирийцев и россиян. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе, пишут Украинские новости.

Как отмечается, всего указами Президента в 2017 году в гражданство Украины было принято 969 лиц: 902 иностранца (891 взрослый и 11 детей) и 67 беженцев (все взрослые).

Среди принятых в украинское гражданство в прошлом году 155 сирийцев (все взрослые, из них 3 - беженцы), 139 россиян (все взрослые, из них 2 - беженцы).

Также в 2017 гражданство Украины получили 98 граждан Армении, 86 - Афганистана (50 из них - беженцы) и 80 лиц без гражданства.

Порошенко принял в гражданство 55 граждан Молдовы, 47 - Ирана, 36 - Узбекистана, 27 - Грузии, по 25 - Ирака и Ливана, 24 - Иордании, 20 - Азербайджана.

15 принятых в украинское гражданство были гражданами Египта, еще 15 - Нигерии, 14 - Беларуси, 12 - Пакистана, 10 - Туркменистана.

Кроме того, в 2017 было предоставлено гражданство Украины 7 гражданам Судана, по 6 - Турции, Казахстана и Сент-Люсии, по 5 - Ямайки и Вьетнама, по 4 - Кыргызстана, Пуэрто-Рико и Туниса, по 3 - Алжира, Ливии, Непала, Марокко, Бангладеш и Емена, по 2 - Бразилии, Конго, Кот-д'Ивуара, Израиля и Палестины.

Также в прошлом году гражданами Украины стали по одному гражданину США, Литвы, Таджикистана, Шри-Ланки, Уганды, Либерии, Мавритании, Того, Камеруна, Гернси и 1 беженец из Северной Кореи.

Напомним, польское гражданство за год получили 56 украинцев.

Источник: korrespondent.net