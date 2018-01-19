Танкер с российским газом неожиданно развернулся за день до прибытия в США

За день до прибытия в Бостон танкер, который перевозил в США добытый в России сжиженный природный газ, развернулся. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что судно Gaselys должно было достичь восточного побережья США в субботу, 20 января. Теперь оно направляется в порт Альхесирас, что в Испании. Сообщается, что сюда танкер прибудет на следующей неделе. Путь до США занял у него две недели.

В свою очередь, пока владелец груза - североамериканское подразделение компании Engie SA - не комментирует изменение в маршруте танкера.

Это судно перевозит груз с терминала возле Лондона, который ранее получил топливо от проекта Ямал СПГ на севере России. Ямал СПГ, находящийся в совместном владении ОАО НОВАТЭК, Total SA, China Natural Petroleum Corp. и China Silk Road Fund, начал производство в декабре, несмотря на финансовые санкции США, введенные в 2014 году из-за участия России в украинском конфликте

Груз решили отправить в Бостон из-за холодной погоды и снежных штормов, которые ударили по восточному побережью США. Сильное ухудшение погодных условий в стране спровоцировало резкий рост цен на газ.

Как сообщалось, иранский танкер затонул спустя 8 дней после столкновения.

Ранее в Нью-Йорке на мель сел танкер с нефтью.

Источник: korrespondent.net