Как Россия отреагировала на признание агрессором

В Украине приняли закон о реинтеграции Донбасса, который определяет Россию страной-агрессором, а неподконтрольные Киеву районы - оккупированными РФ территориями.

Однако Верховная Рада отказалась включить в законопроект поправку о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Корреспондент.net разбирался, что в самой России думают об украинском законе.

Путин созвал Совбез из-за закона о реинтеграции

Президент России Владимир Путин принятый закон о реинтеграции Донбасса обсудил с членами Совета Безопасности РФ.

"В контексте Украины обменялись мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу, отметив, что, безусловно, этот закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования", - говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что на совещании была отмечена безальтернативность минских соглашений и нормандского формата. Отметим, что минские соглашения в украинском законе не упоминаются.

Пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков в очередной раз отметил, что Россия не является стороной конфлитка межлу Киевом и ЛДНР. Москва неоднократно заявляляла, что лишь помограет урегулировать конфликт на Донбассе.

Спикер Совфедп России Валентина Матвиенко заявила, что этот закон является "похоронами минских соглашений". Также она добавила, что документ нацелен на возвращение территорий ЛДНР "вооруженным способом".

В министерстве иностранных дел России считают, что объединенный оперативный штаб, о котором говорится в законе о реинтеграции Донбасса, сможет использовать вооруженные силы "против мирного населения на всей территории страны и без формального введения военного положения".

Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что принятие закона о реинтеграции Донбасса не означает, что российским представителям следует отказаться от участия в минских встречах.

Российскую позицию разделяют представители "республик".

Неуместный закон

Газета.Ru

Российское интернет-издание Газета.Ru, чтобы объяснить своим читателям значение закона о реинтеграции Донбасса, проицитировало украинских политологов, которые негативно отозвались о законе.

Политолог Михаил Погребинский говорит, что законопроект сейчас "особенно неуместен", поскольку, по его словам, в ситуации с Донбассом наметился положительный прогресс. После принятия закона, считает эксперт, этот прогресс "будет перечеркнут раз и навсегда".

Представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга убежден, что закон практически вводит военное положение на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и сужает права и свободы граждан. По его словам, отдельные положения законопроекта и вовсе противоречат конституции Украины.

Политконсультант Николай Спиридонов считает, что закон можно расценивать как односторонний выход Украины из минских соглашений.

Украинский политолог Андрей Ермолаев также говорит, что закон носит откровенно конфликтный характер и приведет к еще большему расколу в украинском обществе.

Похороны минских соглашений

РБК

Российское агентство РБК цитирцет как украинских, так и российских политических экспертов.

У России и других гарантов минских соглашений возникнут вопросы, как закон будет применяться на практике и как он повлияет на участие украинских представителей в действующих переговорных площадках, сказал замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.

Он отметил, что представители ЛДНР в переговорах в Минске будут рассматриваться Киевом не как представители "отдельных районов" или неподконтрольных территорий, а как представители оккупированных территорий, в связи с этим позиция Киева также требует прояснения.



Украинский политолог Вадим Карасев говорит, что минские соглашения не похоронены, в новом законе остаются отсылки к международным документам по конфликту, а среди них есть и обязательная для всех стран резолюция Совбеза ООН по поддержке и необходимости выполнения комплекса мер, предусмотренных минскими соглашениями.

Однако, по его мнению, после подписания документа президентов Петром Порошенко образуется новая реальность, где в конфликте появляются две главные стороны - Украина и Россия, а Киев выходит из-под влияния Евросоюза и теперь больше блокируется с США.

Без оптимизма

Коммерсант

Российская газета Коммерсант опросила как экспертов, российских и украинских, так и местных жителей. Издание считает, что закон о реинтеграции Донбасса означает выход Украины из минских соглашений.

Газета приводит слова украинского политолога Александра Охрименко: "Закон - это заморозка конфликта, против нее выступили 33 олигарха из Оппозиционного блока, им она невыгодна".

Сами местные жители, как пишет Коммерсант, обсуждают закон о реинтеграции с большой неохотой.

"Они говорят, что из-за непризнанного статуса республик у них достаточно проблем, решать которые они уже давно привыкли самостоятельно. Например, люди привыкли все чаще сидеть без связи, а сложности с въездом и выездом приходится каждый раз решать на месте. Особого оптимизма собеседники не выразили", - пишет газета.

Специалисты, как пишет издание, указывают на то, что документ значительно расширяет полномочия украинских силовиков - военные получат право применять оружие к нарушителям украинского законодательства, входить в частные дома, конфисковывать автомобили.

"Но некоторые специалисты допускают, что в законопроекте о реинтеграции власти отразили свое своеобразное видение мирного урегулирования. Не исключено, что так, отказываясь вести переговоры с ДНР и ЛНР, Киев хочет привлечь к проблеме дополнительное внимание Вашингтона и ускорить возможное появление миротворцев в Донбассе", - пишет газета.

Агрессивный закон об агрессоре

Радио Свобода

Принятый закон ничего общего с деоккупацией Донбасса не имеет и ни один закон не сможет вернуть Украине неподконтрольные территории, цитирует руководителя украинского Центра политических исследований Пента Владимир Фесенко российское подразделение Радио Свободы.

"Закон призван заменить режим АТО более реалистичным и эффективным военно-правовым режимом, легализовать использование ВС Украины для военных действий на территории Донбасса, создать более эффективную военно-гражданскую структуру управления", - говорит эксперт.

Фесенко считает, что закон о реинтеграции создает политико-правовые условия для борьбы за Донбасс на достаточно длительную перспективу, "потому что короткой перспективы, скорее всего, не будет".

Источник: korrespondent.net