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19. 01. 2018

Берлин пока не может дать оценку закону о Донбассе

Правительство Германии рассмотрит принятый 18 января Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса на предмет его соответствия минским соглашениям. Об этом заявил официальный представитель рейхстага Штеффен Зайберт, сообщает сайт немецкого правительства в пятницу, 19 января.

"Федеральное правительство Германии еще не может дать окончательную оценку принятому ВР закону о реинтеграции. Но контекст такой, что Украина является жертвой поддерживаемой Россией агрессии", – сказал Зайберт.

По его словам, уже более четырех лет Украина находится в состоянии военного конфликта, в котором Россия постоянно оказывает военную помощь оружием и материалами сепаратистам. "Бесспорно, на территории Украины находятся российские военные силы", – заявил Зайберт.

Отметим, в Евросоюзе считают, что закон о реинтеграции Донбасса направлен на урегулирование внутреннего гражданского и военного порядка в Украине, и отмечают неизменность поддержки минского и нормандского процессов.

А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что новый закон о реинтеграции Донбасса отдаляет перспективы урегулирования конфликта на востоке Украины.

Источник: korrespondent.net

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