В Польше суд оштрафовал трех человек, которые вытерли ноги о флаг Украины

В Польше суд наказал трех молодых людей, которые в сентябре прошлого года на Рыночной площади города Свидница сняли украинский флаг, растоптали и вытерли об него свою обувь. Об этом сообщает Польское радио.

Отмечается, что флаг висел над входом в Судетскую промышленно-торговую палату, его повесила агентство по трудоустройству Smart Work, офис которого находится в доме. В прошлом году видеокамера муниципальной стражи зафиксировала молодых людей, которые сняли со здания флаг, а потом растоптали его и вытерли об него свою обувь.

Муниципальная стража задержала нарушителей на месте и вызвала полицию, а на своем портале сообщила, что "осуществлено публичное надругательство, уничтожен и поврежден" флаг, а задержанные подозреваются в нарушении одной из статей Уголовного кодекса Польши.

Согласно статье, тот, кто в Польше презирает, уничтожает, повреждает или устраняет один из государственных символов иностранного государства, установленный в общественном месте представительством этого государства или в соответствии с распоряжением польского органа власти, наказывается штрафом, ограничением свободы или лишением свободы на срок до одного года.

Однако полиция Свидницы предъявила задержанным обвинения в "краже и уничтожении имущества", заявив, что над флагом не было совершено надругательство, поскольку он вывешен в частном порядке, а не правительством или органом власти.

Установлено, что правонарушения совершили 20-летняя Катажина С., 21-летняя Марта В. и 25-летний Анджей Б. За уничтожение украинского флага они должны заплатить фирме по посредничеству труда 150 злотых. Каждый из них заплатит также 300 злотых штрафа.

Как сообщал Корреспондент.net, в октябре 2017 года в Польше суд оштрафовал жителя Вроцлава Кшиштофа Мадея на тысячу злотых, который сорвал флаг Украины в школе и выкрикивал при этом "украинские убийцы".

Польша готова решать исторические споры с Украиной

Источник: korrespondent.net