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19. 01. 2018

В Италии крупнейшая за 14 лет эпидемия гриппа

В Италии за последние недели почти 4 миллиона человек заболели гриппом – это наибольшее количество больных в стране с 2004 года. Об этом сообщает издание The Local в пятницу, 19 января.

По данным службы мониторинга вируса Национального института здравоохранения, с 8 по 14 января было зарегистрировано около 832 тысяч больных гриппом пациентов. В целом с сентября 2017 года гриппом заболели 3,883 млн итальянцев.

"Распространение вируса гриппа в этом году очень интенсивное, даже выше, чем во время пандемии 2009-2010 годов. Его можно сравнить только с сезоном 2004-2005 годов", – отметила специалист института инфекционных заболеваний Антонина Белла.

Наибольшей группой риска при этом являются дети. 140 случаев заболеваний были серьезными, 30 больных гриппом умерли. Отмечается, что большинство погибших имели проблемы со здоровьем, которые привели к осложнениям.

Ранее в ВОЗ заявили, что каждый год в мире от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 тыс. человек.

Источник: korrespondent.net

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