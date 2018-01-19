Премьер-министр Чехии лишен неприкосновенности

Депутаты Нижней палаты парламента Чехии лишили депутатской неприкосновенности премьер-министра и лидера движения ANO Андрея Бабиша. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает Radio Praha.

Также парламент лишил неприкосновенности первого зампредседателя ANO Ярослава Фалтынека.

Отмечается, что эта процедура позволит начать расследование против политиков.

"За" голосовали депутаты всех партий, кроме 69 народных избранников от движения ANO.

Бабиш и его однопартиец Фалтынек подозреваются в махинациях, связанных с распределением евродотаций в рамках дела Ферма Гнездо аиста. Политики отрицают обвинения в свой адрес.

Как сообщал Корреспондент.net, 16 января парламент Чехии проголосовал за вотум недоверия правительству нового премьер-министра Андрея Бабиша. На следующий день Бабиш объявил об отставке своего кабинета.

Источник: korrespondent.net