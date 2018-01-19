20 января 2018, суббота, 00:35
-3°C
Завтра -5°C
-3°C
Завтра -5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,43
19. 01. 2018

В ОБСЕ рассказали, кем был погибший наблюдатель

Погибший в четверг, 19 января, наблюдатель ОБСЕ был гражданином Молдовы. Об этом сообщается на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

Отмечается, что погибшего наблюдателя, звали Виталий Зара.

"Виталий Зара, гражданин Молдовы, работал в Луганской мониторинговой группе с июля 2015 года. Он служил в Северодонецке, Луганске и Кадиевке", - отметили на странице СММ ОБСЕ.

Напомним, накануне ОБСЕ подтвердила смерть наблюдателя в Краматорске. Сообщалось лишь, что он ехал в такси и попал в ДТП. Других подробностей не было известно.

"Его будут помнить, как надежного, трудолюбивого и улыбающегося друга и коллегу. Светлая память!", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

Напомним, ранее в ОБСЕ сообщили, что сепаратисты резко увеличили количество обстрелов в районе Донецкой фильтровальной станции.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Девушка, дайте мне таблетку.

- Вам какую?

- Белую.

- Послушайте, это аптека. У нас много белых таблеток.

- Одну дайте.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.