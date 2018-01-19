НБУ: Гонтарева в Украине и готова к отчету в Раде

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева находится в Киеве и готова отчитаться в Верховной Раде. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Это фотоответ на упреки некоторых политиканов в том, что В.Гонтарева находится за пределами Украины. Сегодня она ожидала возможности выступить с отчетом в Верховной Раде и посетила НБУ", – сообщается на странице НБУ в Facebook.

В подтверждение к сказанному на странице обнародовано фото Гонтаревой на фоне центрального здания НБУ с датой 19 января 2018 года.

Валерия Гонтарева. Фото: НБУ

Как сообщал Корреспондент.net, 18 января президент Петр Порошенко внес в парламент проекты постановлений об увольнении Гонтаревой с должности главы НБУ и назначении на этот пост исполняющего обязанности главы Якова Смолия.

С мая 2017 года Валерия Гонтарева находится в отпуске. До августа этот отпуск был оплачиваемым. Позже стало известно, что она не собирается возвращаться в НБУ.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.

Источник: korrespondent.net