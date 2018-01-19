Пентагон назвал противодействие России и Китаю основой оборонной стратегии

В основу новой Национальной оборонной стратегии США легло противодействие России и Китаю. Соответствующий документ представил в пятницу, 19 января, сообщает Reuters.

Как отмечается, предыдущие полтора десятилетия американские приоритеты были сосредоточены на борьбе с исламистскими боевиками, и теперь они окончательно сместились.

11-страничный несекретный документ устанавливает приоритеты для Министерства обороны США, которые, как ожидается, будут отражены в будущих запросах на оборонные расходы.

Национальная оборонная стратегия отражает решимость администрации президента Дональда Трампа решать вызовы, поступающие со стороны России и Китая, несмотря на призывы Трампа к улучшению связей с Москвой и Пекином, отмечает агентство.

Представляя стратегический документ, министр обороны США Джеймс Мэттис описал Россию и Китай как угрозы, которые стремятся продвигать в мире свои "авторитарные модели".

"Мы сталкиваемся с растущими угрозами со стороны ревизионистских государств - Китая и России, стран, которые стремятся создать мир, который бы отвечал их авторитарным моделям", - сказал Мэттис.

Элбридж Колби, заместитель помощника министра обороны по вопросам стратегии и развития сил, на брифинге заявил журналистам, что Россия была значительно наглее, чем Китай, в применении военной силы.

Россия присоединила Крым и вступила в войну в Сирии. Однако Москва имеет ограниченные экономические ресурсы, сказал Колби.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил журналистам, что Пентагон опубликует новую военную стратегию страны 19 января. "Там будет относительно толстая засекреченная стратегия и более краткая, которая изложена в несекретном виде", − отметил Мэттис.

Это уже вторая национальная стратегия после общего рамочного документа по безопасности, обнародованного Белым домом в декабре, где ядерное оружие России названо самой значимой угрозой.

Источник: korrespondent.net