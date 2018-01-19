Мэрия Черкасс: Город может остаться без отопления

Областной центр Черкассы до сих пор остается без водоснабжения. Работы по восстановлению электроснабжения насосной станции продолжаются. При этом появился риск отключения отопления.

"Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения насосной станции, которые замедляются в связи с осложненным доступом к местам проведения работ", – сообщает ГСЧС.

Спасатели организовали подвоз воды населению и к социальным объектам. Для этого привлечены 11 единиц техники.

В свою очередь горсовет Черкасс сообщил об угрозе отключения отопления. Директор коммунального предприятия Черкассыводоканал Сергей Овчаренко рассказал, что, вероятно, придется остановить насосный агрегат.

"Без остановки насоса после подключения электроэнергии мы сможем поэтапно повысить давление в сети в течение 4-5 часов. Если же насос останавливается, вода автоматически стекает из всех водопроводов, и тогда трубы будут пустыми. А значит, туда попадет воздух, что грозит гидроударами при дальнейшей подаче воды. В таком случае, чтобы восстановить водоснабжение, нам понадобятся еще сутки после того, как появится напряжение", – пояснил Овчаренко.

Власти пытаются не допустить отключения отопления в квартирах и обеспечить давление в тепловых сетях. Для этого осуществляется подвоз воды к котельным.

Как сообщал Корреспондент.net, 19 января Черкассы остались без воды. Из-за сложных погодных условий была повторно обесточена насосная станция Черкассыводоканала.

Источник: korrespondent.net