В Черногории определились с датой президентских выборов

Президентские выборы в Черногории состоятся 15 апреля 2018 года. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Спикер парламента Черногории Иван Брайович назначил президентские выборы в стране на 15 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% во время первого тура, второй состоится через две недели", – говорится в сообщении.

Отмечается, что действующий президент страны Филип Вуянович не имеет права баллотироваться, поскольку занимал должность президента в течение двух пятилетних сроков.

Как сообщал Корреспондент.net, 5 июня 2017 года Черногория официально стала членом НАТО. Флаг страны был поднят в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Ранее стало известно, что вероятней всего Сербия и Черногория присоединятся к ЕС до 2025 года.

Источник: korrespondent.net