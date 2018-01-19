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19. 01. 2018

В Украине обесточены почти 700 населенных пунктов

В Украине в результате сложных погодных условий остаются обесточенными 688 населенных пунктов в шести областях. Об этом сообщает ГСЧС.

Так, по состоянию на 18.00 пятницы без электроэнергии остаются 470 населенных пунктов в Одесской области, 155 – в Черкасской, 48 – в Черниговской, 10 – в Полтавской, 4 – в Кировоградской и один населенный пункт – в Николаевской области.

Полностью восстановлено энергоснабжение населенных пунктов в Винницкой, Волынской, Донецкой и Сумской областях.

"Опасных метеорологических явлений на 18.00 не наблюдается. Погодные условия стабилизировались. Автомобильные заторы на дорогах общего пользования не зафиксированы", – говорится в сообщении.

Удалось полностью восстановить движение на участках автодороги М-05 Киев – Одесса (с. Великие Трояны Кировоградской области и с. Ладыжинка Черкасской области).

Как сообщал Корреспондент.net, утром 19 января в Украине без электроснабжения было 737 населенных пунктов в 10 областях.

Источник: korrespondent.net

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