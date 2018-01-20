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20. 01. 2018

У границ России заметили бомбардировщики США

 
По данным западных авиационных ресурсов, в пятницу, 19 января, два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H, способных нести ядерное оружие, осуществили тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии вблизи российских границ, пишет Интерфакс.
 
Отмечается, что самолеты курсировали в районе Финского залива.
 
По имеющимся данным, для выполнения полетного задания американские бомбардировщики поднялись с передовой базы Фэрфорд в Великобритании. Перед многочасовыми полетами, которые осуществлялись в регионе Балтики, на борт самолетов был загружен учебный боекомплект для проведения тренировочных бомбометаний.
 
Ранее сообщалось, что 9 января ВВС США перебросили три стратегических бомбардировщика B-52H на передовые авиабазы в Великобритании.
 
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Источник: korrespondent.net

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