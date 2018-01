Трамп продлил закон о наблюдении за иностранцами

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что 19 января подписал документ, продлевающий действие закона о негласном наблюдении за иностранцами и сборе внешней разведывательной информации.

"Только что подписал документ о продлении сбора внешней разведывательной информации", − написал американский лидер.

Just signed 702 Bill to reauthorize foreign intelligence collection. This is NOT the same FISA law that was so wrongly abused during the election. I will always do the right thing for our country and put the safety of the American people first!