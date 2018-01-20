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20. 01. 2018

Трамп продлил закон о наблюдении за иностранцами

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что 19 января подписал документ, продлевающий действие закона о негласном наблюдении за иностранцами и сборе внешней разведывательной информации.

"Только что подписал документ о продлении сбора внешней разведывательной информации", − написал американский лидер.

Just signed 702 Bill to reauthorize foreign intelligence collection. This is NOT the same FISA law that was so wrongly abused during the election. I will always do the right thing for our country and put the safety of the American people first!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 января 2018 г.

В официальном заявлении Трампа подчеркивается, что в рамках данного законодательства сбор информации может вестись "только по иностранцам, находящимся за рубежом", если это необходимо для обеспечения безопасности страны.

Срок действия нынешнего закона рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Ранее Конгресс США на шесть лет продлил срок действия федерального закона о контроле за деятельностью иностранных разведывательных служб.

Источник: korrespondent.net

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