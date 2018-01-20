Лавров: Закон о Донбассе зачеркивает Минские соглашения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции 19 января, что принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает Минские договоренности, передает РИА Новости.

"Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает Минские договоренности. Минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей "нормандского формата" в Минске. Для нас это очевидно", − подчеркнул глава МИД РФ.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который определяет Россию страной-агрессором, а неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской области являются временно оккупированными

Москва о законе по Донбассу: Подготовка к войне

Источник: korrespondent.net