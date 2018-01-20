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20. 01. 2018

Молдова предъявит России счет за оккупацию Приднестровья

Власти Молдовы собираются нанять международную юридическую фирму, чтобы оценить ущерб от оккупации Приднестровья российскими силами. Об этом заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду в интервью Latvijas Avize.

По его словам, российским властям готовятся предъявить счет, который будет измеряться в миллиардах долларов за нарушение международного права.

Канду отметил, что в Приднестровье находятся 2000 российских военных.

"Российские военные подразделения являются угрозой для безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое же, как в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине", - сказал Канду.

Спикер надеется, что этот вопрос поднимут на международном уровне.

Ранее сообщалось, что парламент Молдовы намерен рассмотреть проект постановления о выходе страны из СНГ.

Источник: korrespondent.net

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