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20. 01. 2018

Трамп готовит масштабную вечеринку на годовщину своей инаугурации

Президент США Дональд Трамп на выходных собирается устроить масштабную вечеринку по случаю годовщины своей инаугурации. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает Bloomberg.

Торжественное мероприятие пройдет в частной резиденции Трампов в Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Стоимость билетов на вечеринку начинается от $100 тыс. В эту сумму включен праздничный ужин и фотография с главой государства. Тем, кто захочет также поучаствовать в круглом столе с участием Трампа, придется приобрести другой билет - стоимостью $250 тыс.

Организовали мероприятие председатель национального комитета Республиканской партии Ронна Ромни Макдэниэл и магнат игорного бизнеса Стив Винн. Планируется, что вырученные средства пойдут на финансирование проектов комитета Республиканской партии и на следующую президентскую кампанию Трампа.

Напомним, церемония инаугурации Трампа состоялась 20 января 2017 года.

Напомним также, за год президентства Дональда Трампа США заняли рекордно низкую позицию в рейтинге глобального лидерства.

Источник: korrespondent.net

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