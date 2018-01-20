20 января 2018, суббота, 12:32
-2°C
Завтра -4°C
-2°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,43
20. 01. 2018

В ДНР не дали гарантий безопасности для восстановления связи – СЦКК

Все заявки компании Vodafone Украина на проведение ремонтных работ поврежденного оборудования в районе Оленевки (Донецкая область) были оставлены без рассмотрения представителей ДНР. Об этом в субботу, 20 января, заявили представители украинской стороны СЦКК, сообщает штаб АТО.

"Все заявки Vodafone, подтвержденные гарантиями безопасности от штаба АТО и переданные ОРДО, остаются без реализации. В настоящее время гарантий безопасности проведения работ со стороны ОРДО не представлено", - отметили в СЦКК.

Ранее ДНР сорвала восстановление мобильной связи Vodafone, не согласовав проведение ремонтных работ.

Как сообщалось, с 11 января в ДНР и ЛНР отсутствует мобильная связь оператора Vodafone. Причиной тому стало повреждение оптоволоконного кабеля.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сын: Пап, подари мне 1 биткоин на день рождения?

Отец: А? Целый биткоин? $14432??? Сын, $13634 это большие деньги! Зачем вообще тебе $16908??

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.