В Украине сняли ограничения движения по автодорогам

Все ограничения по движению на автодорогах Украины по состоянию на субботу, 20 января, сняты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Ситуация на некоторых автодорогах остается сложной. В частности, есть пробка на трассе М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Там наблюдается скопление около 135 грузовых автомобилей. Протяженность пробки - около 5 км. Она образовалась из-за ДТП", - говорится в сообщении.

Ситуація на автошляхах🇺🇦: всі обмеження руху на автодорогах держави знято.

Затор⚠️ на трасі М-12 «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка». Близько 135 вантажних автомобілів🚚🚛, протяжність ≈ 5 км (причина – ДТП).

Спостерігається уповільнений рух на трасі М-05 «Київ-Одеса» pic.twitter.com/mCDQ5QBmUd — МВС України (@MVS_UA) 20 января 2018 г.

Напомним, из-за сильных снегопадов 18 января на севере Одессы полностью закрыли трассу Киев-Одесса.

Также сообщалось об ограничении движения тяжеловесного грузового транспорта на дороге международного значения М-03 Киев-Харьков.

Источник: korrespondent.net