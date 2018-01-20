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20. 01. 2018

В Турции разбился школьный автобус, погибли 11 человек

В Турции в провинции Эскишехир водитель автобуса с детьми не справился с управлением и врезался в деревья. В результате аварии погибли 11 человек, 44 получили ранения, сообщает в субботу, 20 января, местное агентство Anadolu.

Отмечается, что автобус следовал на экскурсию из Анкары в Бурсу. Вместе с детьми в автобусе ехали и их родители. По предварительным данным, причиной аварии могло быть выбежавшее на дорогу животное.

"Раненые доставлены в больницы, их состояние не вызывает опасений. Прокуратура начала расследование, водители задержаны", — сообщил губернатор провинции Оздемир Чакаджак.

Напомним, в Казахстане загорелся пассажирский автобус, в результате чего сгорели 52 человека.

Источник: korrespondent.net

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