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20. 01. 2018

Спецслужбы США случайно удалили результаты семилетней слежки - СМИ

Сотрудники Агентства национальной безопасности США случайно удалили результаты семилетней слежки в Интернете. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на свои источники.

Так, было уничтожено содержание сообщений, перехваченных в Интернете с 2001 по 2007 год по распоряжению президента Джорджа Буша-младшего. У агентства имелись резервные копии данных, но они тоже были стерты в 2009, 2011 и 2016 годах.

Впоследствии в АНБ признались, что сведения были удалены, чтобы освободить место для новой информации, но сделано это было ненамеренно. В спецслужбах сожалеют о неспособности предотвратить уничтожение этой информации.

Ранее сообщалось, что российским хакерам удалось в 2015 году похитить секретную информацию АНБ.

Источник: korrespondent.net

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