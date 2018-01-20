ООН больше не будет помогать продуктами Донбассу - экс-спикер ОБСЕ

Организация Объединенных Наций сворачивает программу по продовольствию (WFP) на Донбассе. Об этом заявил бывший спикер наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив, сообщает Голос Америки.

"Всемирная программа по продовольствию прекращает программу продовольственной помощи на Востоке Украины. Дипломатический инструментарий исчерпан и творческие подходы не предлагаются в кризисе на Востоке Украины. Нужно, чтобы стороны выполняли соглашения", - сообщил Боцюркив.

Отмечается, что одной из причин такого шага стало сокращение финансирования. В связи с этим программа сконцентрируется на тех странах и регионах, где существует угроза голодания населения.

Напомним, США согласовали сокращение бюджета ООН на $285 миллионов.

Источник: korrespondent.net