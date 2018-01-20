20 января 2018, суббота, 23:10
-1°C
Завтра -4°C
-1°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,42
20. 01. 2018

ООН больше не будет помогать продуктами Донбассу - экс-спикер ОБСЕ

Организация Объединенных Наций сворачивает программу по продовольствию (WFP) на Донбассе. Об этом заявил бывший спикер наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив, сообщает Голос Америки.

"Всемирная программа по продовольствию прекращает программу продовольственной помощи на Востоке Украины. Дипломатический инструментарий исчерпан и творческие подходы не предлагаются в кризисе на Востоке Украины. Нужно, чтобы стороны выполняли соглашения", - сообщил Боцюркив.

Отмечается, что одной из причин такого шага стало сокращение финансирования. В связи с этим программа сконцентрируется на тех странах и регионах, где существует угроза голодания населения.

Напомним, США согласовали сокращение бюджета ООН на $285 миллионов.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сын: Пап, подари мне 1 биткоин на день рождения?

Отец: А? Целый биткоин? $14432??? Сын, $13634 это большие деньги! Зачем вообще тебе $16908??

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.