В Афинах атаковали украинское посольство

В столице Греции Афинах в ночь на субботу, 20 января, неизвестные напали на украинское посольство. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter.

По его словам, злоумышленники пришли к зданию посольства с коктейлями Молотова.

"Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал", - сообщил министр.

Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю. Напевно, радикали під впливом Росії. Ніхто не постраждав. З греками домовилися про взаємодію та цілодобову охорону. Дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 января 2018 г.

Ранее напомним, в Афинах неизвестные бросили гранату в здание посольства Франции.

Источник: korrespondent.net