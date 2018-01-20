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20. 01. 2018

Нападение на посольство в Афинах: неизвестные подожгли четыре машины

В результате нападения на украинское посольство в греческих Афинах сгорели четыре машины сотрудников дипучреждения. Об этом в субботу, 20 января, заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца, сообщает канал 112 Украина.

По ее словам, на место происшествия работали бригады пожарных, приехала и полицию. За посольством осуществляется круглосуточное наблюдение.

"Мы не исключаем, что это было совершено радикалами под влиянием России. Кстати, первыми об этом сообщили российские сайты в Греции", - уточнила Беца, добавив, что в ближайшее время министр иностранных дел Украины Павел Климкин проведет телефонный разговор с министром Греции.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что неизвестные напали на украинское посольство с коктейлями Молотова.

Источник: korrespondent.net

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