Трамп назвал причину закрытия правительства США

Американский президент Дональд Трамп обвинил демократов в закрытии федеральных ведомств. Об этом в субботу, 20 января, он написал на своей странице в соцсети Тwitter.

"Демократы гораздо больше обеспокоены незаконными иммигрантами, чем нашими вооруженными силами и безопасностью на нашей южной границе. Они бы легко могли договориться, но решили вместо этого приостановить работу правительства", – заявил Трамп.

Democrats are far more concerned with Illegal Immigrants than they are with our great Military or Safety at our dangerous Southern Border. They could have easily made a deal but decided to play Shutdown politics instead. #WeNeedMoreRepublicansIn18 in order to power through mess!