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20. 01. 2018

Трамп назвал причину закрытия правительства США

Американский президент Дональд Трамп обвинил демократов в закрытии федеральных ведомств. Об этом в субботу, 20 января, он написал на своей странице в соцсети Тwitter.

"Демократы гораздо больше обеспокоены незаконными иммигрантами, чем нашими вооруженными силами и безопасностью на нашей южной границе. Они бы легко могли договориться, но решили вместо этого приостановить работу правительства", – заявил Трамп.

Democrats are far more concerned with Illegal Immigrants than they are with our great Military or Safety at our dangerous Southern Border. They could have easily made a deal but decided to play Shutdown politics instead. #WeNeedMoreRepublicansIn18 in order to power through mess!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральные ведомства США прекращают работу из-за отсутствия финансирования из-за того, что Конгресс США не смог принять федеральный бюджет страны до полуночи 20 января.

Источник: korrespondent.net

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