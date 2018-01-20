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20. 01. 2018

Польша будет отстаивать права Украины в ООН

Польша в Организации Объединенных Наций намерена активнее отстаивать соблюдение международного права в отношении Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, пишет Польское радио в субботу, 20 января.

Отмечается, что глава МИД соседней страны представил приоритеты Польши на заседании Совета безопасности ООН.

По его словам, на форуме ООН Польша хочет показать, что является важным государством. В рамках работы Совбеза Варшава будет обращать внимание на необходимость соблюдения международного права.

"Для Польши международное право является основой международного порядка, и ситуация, когда его нарушают – а это происходит также по соседству с Польшей, на востоке, в отношении Украины, – не служит уверению безопасности", – сказал Чапутович.

Он также подчеркнул, что Польша будет стремиться в большей степени, чем до сих пор, принять участие в попытке решения конфликта на востоке Украины.

К слову, Польша является непостоянным членом СБ ООН в течение двух лет – от начала января 2018 до конца 2019 года.

Напомним, ранее Яцек Чапутович заявил, что надеется на скорейшее урегулирование проблемных исторических вопросов в отношениях с Украиной.

Источник: korrespondent.net

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