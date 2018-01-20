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20. 01. 2018

УПЦ КП пожаловалась в Евросуд из-за разгрома храма

Украинская православная церковь Киевского патриархата направила заявление в Европейский суд по правам человека в связи с погромом храма святых равноапостольных князей Ольги и Владимира в Симферополе. Об этом рассказал архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент, пишут Крым.Реалии в субботу, 20 января.

"Европейский суд по правам человека принял это заявление, зарегистрировал его... События в августе еще больше сплотили общину, люди понимают, что в любой момент могут закрыть церковь. Когда складываются такие обстоятельства, они приводят к тому, что люди из-за боязни остаться без своей церкви, без литургии, без причастия, идут к церкви. Я благодарю Бога за все", – отметил владыка Климент.

Он выдвинул требования к ФСБ – проверить законность действий Федеральной судебно-исполнительной службы и обеспечить безопасность верующих Киевского патриархата.

Как сообщал Корреспондент.net, утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги УПЦ КП в Симферополе. Силовики принялись уничтожать и конфисковать имущество храма. Также архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту повредили руку.

Источник: korrespondent.net

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