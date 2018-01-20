21 января 2018, воскресенье, 00:29
-4°C
Завтра -8°C
-4°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,42
20. 01. 2018

В Египте из-за непогоды задерживаются рейсы в Украину

В Египте из-за неблагоприятных погодных условий задерживается два рейса в Украину. Об этом в субботу, 20 января, сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в соцсети Twitter.

По его словам, авиакомпания и туроператор принимают меры для отправки самолетов в субботу.

В Єгипті затримуються два рейси до України. Причини - метереологічні умови. Авіакомпанія і туроператор вживають заходів задля відправлення літаків 20.01. pic.twitter.com/pet64jpXhm

— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 20 января 2018 г.

Позже Кирилич добавил, что консул сообщает о подготовке одного из двух авиарейсов к вылету из Египта в Украину. Время вылета второго назначено на 02.00 21 января.

Консул повідомляє про підготовку одного з двох авіарейсів до вилету з Єгипту до України. Час вилету іншого - призначено на 02.00 21.01.

— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 20 января 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что 200 одесских отдыхающих не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эш-Шейх из-за поломки самолета.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сын: Пап, подари мне 1 биткоин на день рождения?

Отец: А? Целый биткоин? $14432??? Сын, $13634 это большие деньги! Зачем вообще тебе $16908??

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.