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20. 01. 2018

Порошенко обсудил с главой УПЦ МП вопрос пленных

Украина ждет освобождения из плена сепаратистов еще нескольких военнослужащих. Об этом шла речь во время встречи главы государства Петра Порошенко с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием и представителем президента в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первым заместителем председателя Верховной Рады Ириной Геращенко, пишет пресс-служба президента Украины в субботу, 20 января.

Отмечается, что Порошенко поблагодарил украинские церкви за поддержку процесса освобождения украинских заложников и поддержку их семей.

"Я буду очень приветствовать помощь церкви в освобождении политических заключенных, находящихся на территории России", – отметил президент Украины.

Он добавил, что "Украина готова к решительным шагам по возвращению наших ребят домой".

Глава государства также обратился к церкви за поддержкой для тех, кто находится на оккупированных территориях, и в предоставлении им гуманитарной помощи.

Предстоятель Украинской Православной церкви Митрополит Онуфрий пообещал делать все от него зависящее для дальнейшего освобождения украинцев:

"Человек хочет быть свободным, он создана Богом свободным, и он хочет этой свободы", – сказал он.

В свою очередь Ирина Геращенко поблагодарила президента за то, что он делает все для освобождения наших заложников.

Напомним, 27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, сепаратистам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц.

Как сообщал Корреспондент.net, представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей осуществили обмен списками удерживаемых лиц.

Источник: korrespondent.net

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