Турция анонсировала наземную операцию в Сирии

В воскресенье, 21 января, Вооруженные силы Турции могут начать наземную операцию в Сирии. Об этом заявил турецкий премьер-министр Бинал Йылдырым, передает РИА Новости.
"Сегодня наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра, в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу", – сказал он.
Премьер также отметил, что Вооруженные силы Турции будут действовать совместно со Свободной сирийской армией.
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Напомним, ранее турецкие военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу позиции курдов в районе Африн в провинции Алеппо на севере Сирии.
Источник: korrespondent.net