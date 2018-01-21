Турция анонсировала наземную операцию в Сирии

В воскресенье, 21 января, Вооруженные силы Турции могут начать наземную операцию в Сирии. Об этом заявил турецкий премьер-министр Бинал Йылдырым, передает РИА Новости.

"Сегодня наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра, в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу", – сказал он.

Премьер также отметил, что Вооруженные силы Турции будут действовать совместно со Свободной сирийской армией.



США призвали Турцию бороться с ИГ вместо курдов

Напомним, ранее турецкие военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу позиции курдов в районе Африн в провинции Алеппо на севере Сирии.

Источник: korrespondent.net