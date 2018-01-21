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21. 01. 2018

В Лондоне полиция сняла с рейса пьяного пилота

 
В аэропорту Гатвик в Лондоне полицейские вывели из самолета нетрезвого пилота компании British Airways, сообщает Sky News.
 
Инцидент произошел 18 января. Когда пилот рейса Лондон-Маврикий зашел вместе с экипажем на борт самолета с 300 пассажирами, те услышали запах алкоголя и вызвали правоохранителей. 
 
Полицейские задержали 49-летнего мужчину. Его заподозрили в исполнении обязанностей "с превышением допустимого уровня алкоголя" в крови.
 
Авиакомпания нашла другого пилота. В итоге самолет вылетел с задержкой в два часа. 
 
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Напомним, ранее в Финляндии пилот самолета погиб от удара дверью.

Источник: korrespondent.net

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