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21. 01. 2018

В Чили произошло мощное землетрясение


Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в северной части Чили, сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы вечером 20 января.

Эпицентр землетрясения располагался в 76 километрах к югу от коммуны Путре, находящейся в провинции Паринакота. Очаг залегал на глубине 110,8 километра.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

В Чили произошло мощное землетрясение, есть жертвы

Напомним, 14 января у побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3, погиб один человек.

Источник: korrespondent.net

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